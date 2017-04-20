Постпред РФ при ООН: США могут не поддержать предложения России в ОЗХО по Идлибу

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ГААГА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Предложения России и Ирана в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидента в Идлибе, скорее всего, не найдут поддержки у США. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.
"Мы сделали еще одну попытку договориться с нашими американскими партнерами и провели с ними отдельные консультации, - заметил он. - Они попросили время, чтобы посоветоваться с Вашингтоном, но в рабочем порядке дали понять, что шансов практически нет, этот проект в любом случае не устроит американскую сторону".
Шульгин сообщил, что 20 апреля во второй половине дня Россия намерена вынести на голосование проект решения Исполнительного совета ОЗХО в связи с возможным применением химического оружия в Сирии. Документ был разработан совместно с Ираном и представлен 13 апреля. В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна. Для принятия любого решения за него должно проголосовать как минимум две трети государств.
"Внося этот проект на рассмотрение Исполнительного совета, мы приглашали партнеров к конструктивному сотрудничеству", - напомнил Шульгин. "Документ, который появился по итогам состоявшихся обсуждений, на наш взгляд, честный и открытый, - констатировал он. - Выражая обеспокоенность тем, что произошло 4 апреля в Идлибе, мы ставим вопрос о том, чтобы гендиректор ОЗХО срочно направил делегацию Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) в Хан-Шейхун, где якобы имело место применение химоружия, а также на авиабазу Шайрат, откуда якобы взлетели сирийские самолеты со смертоносным химическим грузом".
"Мы делаем акцент на необходимости расследования на местах, а не дистанционно, как это было раньше, собирая информацию из интернета, - подчеркнул постпред. - Мы также предлагаем, чтобы Исполнительный совет ОЗХО поприветствовал намерение государств направить своих национальных экспертов для работы с МУФС. Кроме того, в проекте решения есть пункт, где мы предлагаем гендиректору срочно вступить в переговоры с сирийским властями и с теми странами, которые имеют влияние на оппозицию, в том числе Высший комитет по переговорам, на предмет обеспечения беспрепятственного доступа (в Хан-Шейхун)".
"Это проект, от которого, по идее, невозможно откреститься, - обратил внимание Шульгин. - Потому что он вобрал в себя все предложения. Мы больше не ставим вопрос о создании новой комиссии, пусть МУФС работает и дальше, но в строгом соответствии со своим мандатом, в сбалансированном составе и по утвержденной методологии".