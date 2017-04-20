Лавров провел в Москве встречу с духовным лидером исмаилитов

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с духовным лидером мусульманской общины исмаилитов-низаритов принцем Каримом Ага Ханом IV.
Глава внешнеполитического ведомства отметил важность мнения духовного лидера "не только по афганской проблематике, но и по многим другим проблемам современности". "Видим, что вы движимы не только желанием обеспечить интересы исмаилитов, где бы они ни жили, но и желанием вообще помочь решению проблем, которые в международной ситуации накапливаются последние 10 лет достаточно опасно", - обратил внимание Лавров.
В свою очередь принц Карим Ага Хан IV отметил, что сотрудничество с российской стороной "является крайне важным". "Не только для моего сообщества, но и для всей Центральной Азии. Именно сейчас мы создаем совместные институты, которые будут иметь огромное значение для происходящего во всей Центральной Азии", - сказал он.