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Лавров провел в Москве встречу с духовным лидером исмаилитов

Политика
20 апреля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Принц Карим Ага Хан IV заявил, что сотрудничество с Россией "является крайне важным" для всей Центральной Азии
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с духовным лидером мусульманской общины исмаилитов-низаритов принцем Каримом Ага Ханом IV.

Глава внешнеполитического ведомства отметил важность мнения духовного лидера "не только по афганской проблематике, но и по многим другим проблемам современности". "Видим, что вы движимы не только желанием обеспечить интересы исмаилитов, где бы они ни жили, но и желанием вообще помочь решению проблем, которые в международной ситуации накапливаются последние 10 лет достаточно опасно", - обратил внимание Лавров.

В свою очередь принц Карим Ага Хан IV отметил, что сотрудничество с российской стороной "является крайне важным". "Не только для моего сообщества, но и для всей Центральной Азии. Именно сейчас мы создаем совместные институты, которые будут иметь огромное значение для происходящего во всей Центральной Азии", - сказал он.

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