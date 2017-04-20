Фрадков опроверг обвинения во влиянии РИСИ на избирательную кампанию в США

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков опроверг обвинения, содержащиеся в сообщении агентства Reuters о том, что РИСИ будто бы разработал стратегию вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в специальном заявлении директора РИСИ, поступившем в ТАСС.

"Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США, - отметил Фрадков. - Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути. Можно было бы вообще не реагировать и зачесть событие в усилия по презентации РИСИ по ходу проводимой сейчас в Институте реорганизации. Но даже и реклама, построенная на дезинформации, это не то, что хотелось бы записывать в свой актив".

"Еще до прихода в РИСИ мне было известно, что институт является авторитетной аналитической структурой, располагающей в своем составе квалифицированными специалистами, но уж точно не настолько и не для того, чтобы, как пытаются приписать институту, "проворачивать", по сути, заранее подготовленные информационные операции, - сообщил Михаил Фрадков. - Я в этом убедился, уже придя в РИСИ в качестве директора".

"К сожалению, это все наводит на мысль, что РИСИ начинает кому-то мешать, - отметил директор РИСИ. - Если это так, то жаль". "Глубокие аналитические исследования и построенные на их базе прогнозы в нынешней международной обстановке как никогда нужны для всех, - подчеркнул Фрадков. - И эту работу с заинтересованными и ответственными коллегами мы будем продолжать".

Российский институт стратегичеcких исследований - крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом РФ. Он занимается информационным обеспечением Администрации президента РФ, Федерального собрания, Совета безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств, предоставляя экспертные оценки, рекомендации, информационно-аналитические материалы по вопросам обеспечения национальной безопасности, взаимоотношений России с другими странами. Кроме того, институт анализирует и прогнозирует тренды политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях, исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска, рассматривает способы урегулирования кризисных ситуаций, угрожающих глобальной и региональной стабильности, а также уделяет большое внимание борьбе с терроризмом.

Директором РИСИ является бывший премьер-министр РФ, экс-глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.