Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия выступает за реализацию минских договоренностей по Украине и не пытается интегрировать провозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о якобы попытках Москвы отделить Донбасс от Украины.
Такую постановку вопроса Песков назвал абсурдной, а соответствующие публикации - наивными и примитивными. "На протяжении многих лет и президент (РФ Владимир) Путин и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом: что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - ДНР и ЛНР", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "план один - добиться выполнения минских договоренностей".