Песков призвал не доверять сообщениям о "стратегии вмешательства РФ" в выборы в США

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит доверять сообщениям СМИ, касающимся якобы имевшейся в РФ стратегии вмешательства в выборы в США.

"Семь анонимных источников не стоят одного реального. Поскольку ссылка идет на семь анонимных источников, так и нужно относиться к этой информации", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он признался, что ничего не знает о содержащейся в СМИ информации о том, что Российский институт стратегических исследований (РИСИ) якобы разработал стратегию вмешательства РФ в американские выборы.

Директор РИСИ Михаил Фрадков в специальном заявлении, поступившем ранее сегодня в ТАСС, также опроверг сообщение агентства Рейтер, касающееся его института. "Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящий из общественного восприятия темы", - уверен Фрадков. Он также назвал попытку вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачной.