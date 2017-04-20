Матвиенко предлагает установить Международный день парламентаризма

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить такую памятную дату, как Международный день парламентаризма. По ее мнению, это могло бы повысить авторитет парламентов.
"Если откроете календарь таких памятных дат ООН, то чего там только нет! Удивляешься порой, что ООН каким-то мелким вопросам уделяет отдельное место. Но, к сожалению, нет Международного дня парламентаризма, который сегодня все больше набирает вес в мире, востребован в это сложное время", - сказала сегодня Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета на тему "Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики Российского государства".
По ее словам, в настоящее время совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ прорабатывается вопрос обращения по этому поводу в ООН. "Планируем это сделать на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге в этом году. Надеемся, что эта идея будет поддержана", - сказала Матвиенко.