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Матвиенко предложила ввести в Совфеде механизм отлагательного вето

Политика
20 апреля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Этот механизм может быть внедрен при рассмотрении наиболее важных законов, пояснила спикер Совета Федерации
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает целесообразным внедрение в верхней палате парламента механизма так называемого отлагательного вето при рассмотрении наиболее важных законов. Об этом она сообщила на заседании Научно-экспертного совета на тему "Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики Российского государства".

"Возможно, при рассмотрении наиболее важных законов следует внедрить механизм так называемого отлагательного вето", - предложила Матвиенко, уточнив, что такой подход применяется в Великобритании. "В тех случаях, когда верхняя палата не намерена полностью отвергать принятый нижней палатой закон, но желает привлечь к нему особое внимание общества. После возможных корректировок верхняя палата может вернуться к рассмотрению закона и одобрить его", - пояснила спикер Совфеда.

По ее мнению, такая практика могла бы быть полезной и в России. "Имею в виду то, что Федеральное собрание у нас состоит все-таки из двух палат. Если мы хотим поднять вес государственной системы органов власти, верхней палаты, это было бы эффективным механизмом", - сказала Матвиенко.

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