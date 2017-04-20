Матвиенко предложила ввести в Совфеде механизм отлагательного вето

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает целесообразным внедрение в верхней палате парламента механизма так называемого отлагательного вето при рассмотрении наиболее важных законов. Об этом она сообщила на заседании Научно-экспертного совета на тему "Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики Российского государства".
"Возможно, при рассмотрении наиболее важных законов следует внедрить механизм так называемого отлагательного вето", - предложила Матвиенко, уточнив, что такой подход применяется в Великобритании. "В тех случаях, когда верхняя палата не намерена полностью отвергать принятый нижней палатой закон, но желает привлечь к нему особое внимание общества. После возможных корректировок верхняя палата может вернуться к рассмотрению закона и одобрить его", - пояснила спикер Совфеда.
По ее мнению, такая практика могла бы быть полезной и в России. "Имею в виду то, что Федеральное собрание у нас состоит все-таки из двух палат. Если мы хотим поднять вес государственной системы органов власти, верхней палаты, это было бы эффективным механизмом", - сказала Матвиенко.