Губернатор НАО представил нового сенатора от региона

АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин представил на сессии совета депутатов нового представителя региона в Совете Федерации, им стала директор Этнокультурного центра НАО Валентина Зганич. Новый сенатор должен был быть назначен в связи со смертью предыдущего представителя НАО в верхней палате российского парламента Вадима Тюльпанова.

"Сегодня на сессии она была представлена депутатам. По процедуре - губернатор принимает решение и направляет документы в Совет Федерации", - сообщил ТАСС председатель окружной избирательной комиссии Георгий Попов.

4 апреля СК начал доследственную проверку обстоятельств смерти Тюльпанова в результате несчастного случая. Днем сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

До работы в Совете Федерации Тюльпанов два созыва был председателем Законодательного собрания Петербурга, с 2003 по 2011 год, с сентября 2014 года представлял в Совете Федерации Ненецкий автономный округ, занимал пост председателя комитета по регламенту.