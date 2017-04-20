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Путин: преемника главе государства может выбрать только народ

Политика
20 апреля, 14:27 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ.

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов. И никто другой", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

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