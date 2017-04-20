Путин: преемника главе государства может выбрать только народ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ.

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов. И никто другой", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".