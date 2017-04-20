Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласна с критикой в адрес заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова после его выступления в Совбезе ООН 12 апреля. Об этом она заявила на заседании Научно-экспертного совета, в ходе которого завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян негативно отозвался о речи Сафронкова на заседании СБ ООН.
"Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?" - обратился Авакьян к Матвиенко.
"Я сказала Лаврову (Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ) свою точку зрения, Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша", - сказала Матвиенко, обращаясь к Авакьяну на заседании совета.
Тем временем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Сафронкова в СБ ООН, заявил, что Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. По мнению Пескова, ничего оскорбительного Сафронковым сказано не было. Он также отметил, что "проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями, поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится - достаточно жестко".
12 апреля на заседании Совбеза ООН, где рассматривался проект резолюции по Сирии, Сафронков обрушился с критикой на британского постпреда Мэттью Райкрофта, который в присутствии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обвинил Россию в "бессовестной поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада", назвав того "убийцей" и "преступником". "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" - заявил Сафронков. Российский дипломат потребовал также от британского коллеги "не отводить глаза", когда к нему обращаются. Российский дипломат потребовал также от британского коллеги "не отводить глаза", когда к нему обращаются.