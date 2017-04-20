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Захарова: Москва не исключает, что против граждан РФ в Черногории могут быть провокации

Политика
20 апреля, 14:47 дата обновления: 20 апреля, 15:01 UTC+3
Как отметила официальный представитель МИД РФ, возможны в том числе попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США
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Мария Захарова

Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия не исключает возможных провокаций против граждан РФ в Черногории, вплоть до их задержания по сомнительным мотивам и выдачи третьим странам. Такие опасения выразила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация, - отметила она. - На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии. Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США".

По словам Захаровой, насаждение русофобии является чуждым для черногорцев и лежит "всецело на совести политических деятелей этой страны".

"В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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