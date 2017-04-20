Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество РФ и ОАЭ в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в Кремле с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество РФ и ОАЭ в борьбе с терроризмом.

"Очень важно своевременно обменяться с Вами информацией о ситуации в регионе, поговорить о том, что мы вместе можем сделать в борьбе с международным терроризмом", - обратился российский лидер к наследному принцу Абу-Даби.

Мухаммед Аль Нахайян согласился с актуальностью этой темы. "Существует много вызовов в регионе Ближнего Востока, и я рассчитываю сегодня их обсудить", - сказал он.

Путин также предложил наметить планы сотрудничества в экономической сфере. "За последний год нам в целом удалось преодолеть негативные тенденции во взаимной торговле", - констатировал он. Президент отметил, что Москва придает большое значение развитию отношений с ОАЭ, и это сотрудничество "строится на основе дружбы и учета взаимных интересов".

Шейх Мухаммед Аль Нахайян подтвердил, что в Абу-Даби также настроены на дальнейшее развитие привилегированных отношений с Россией.