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Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество РФ и ОАЭ в борьбе с терроризмом

Политика
20 апреля, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Президент РФ также предложил Путин также предложил наследному принцу Абу-Даби наметить планы сотрудничества в экономической сфере
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в Кремле с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество РФ и ОАЭ в борьбе с терроризмом.

"Очень важно своевременно обменяться с Вами информацией о ситуации в регионе, поговорить о том, что мы вместе можем сделать в борьбе с международным терроризмом", - обратился российский лидер к наследному принцу Абу-Даби.

Мухаммед Аль Нахайян согласился с актуальностью этой темы. "Существует много вызовов в регионе Ближнего Востока, и я рассчитываю сегодня их обсудить", - сказал он.

Путин также предложил наметить планы сотрудничества в экономической сфере. "За последний год нам в целом удалось преодолеть негативные тенденции во взаимной торговле", - констатировал он. Президент отметил, что Москва придает большое значение развитию отношений с ОАЭ, и это сотрудничество "строится на основе дружбы и учета взаимных интересов".

Шейх Мухаммед Аль Нахайян подтвердил, что в Абу-Даби также настроены на дальнейшее развитие привилегированных отношений с Россией.

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