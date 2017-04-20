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Володин предложил Китаю обменяться опытом в сфере борьбы с коррупцией

Политика
20 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Спикер Госдумы предлагает проанализировать опыт двух стран, чтобы в дальнейшем использовать его в законотворчестве
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить в рамках российско-китайской межпарламентской комиссии тему борьбы с коррупцией и допустил возможность обмена опытом в этой сфере и его имплементации в национальное законодательство.

"Одна из главных задач, которые мы перед собой видим, - это законодательное обеспечение решений, принятых на высшем уровне", - сказал спикер на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. "Сегодня нам можно было бы как обсудить вопросы, связанные с текущим развитием межпарламентских связей, так и подумать уже о более конкретном содержании вопросов, которые мы будем выносить на нашу межпарламентскую комиссию в следующем году", - предложил он.

"Мы, со своей стороны, хотели бы предложить (как вариант тем, которые было бы возможно обсудить на будущий год) вопросы, связанные с парламентским контролем и борьбой с коррупцией", - обратился Володин к собеседнику. "Опыт наших стран было бы правильно проанализировать и, возможно, обменявшись этим опытом, мы возьмем что-то из него полезное, чтобы использовать уже через законодательные решения", - добавил он.

Председатель Госдумы напомнил, что всестороннее взаимодействие и партнерство с Китаем - "один из ключевых приоритетов российской внешней политики". "Китай для нас - важный стратегический партнер, добрый сосед, и это еще больше требует от нас внимания и диалога ко всему спектру вопросов", - отметил он.

Говоря о парламентском измерении двустороннего взаимодействия, Володин подтвердил, что оно постоянно развивается. "И, надо сказать, (у парламентариев РФ - прим. ТАСС) нет ни с одним парламентом мира таких активных отношений", - заявил он, выразив уверенность, что коллеги поддержат его мнение. В частности, "работает межпарламентская комиссия, идет постоянное взаимодействие по линии межпартийных, межрегиональных контактов". "Работают профильные комитеты, каждый по своему направлению", - заключил спикер.

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