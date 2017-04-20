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Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"

Политика
20 апреля, 16:01 дата обновления: 20 апреля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Олег Скрипка ранее заявил, что тех, кто не может выучить украинский язык, "надо отделить, потому что они социально опасны", и призвал "создать гетто для них"
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Слова солиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о гетто для тех, кто не выучил украинский язык, надо сделать девизом "Евровидения" в Киеве. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на соответствующую инициативу музыканта.

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика: "Приветствуем участников Евровидения, - отметила она на своей странице в социальной сети Facebook. - Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!"

Ранее в интервью изданию "Украинская правда" солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что тех, кто не может выучить украинский язык, "надо отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них".

Подобные высказывания представители властей и общественности Украины позволяют себе не впервые. В конце декабря 2016 года советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что жителей Донбасса, особенно молодежь, необходимо заставить любить Украину, пусть и через насилие. "Если вы не будете любить Украину - мы заставим любить Украину!" - заявил он тогда в телеэфире.

Высказываниям Кивы предшествовала не менее одиозная риторика министра культуры Евгения Нищука. Он высказался о русскоязычных жителях Донбасса как о людях "второго сорта". Охарактеризовав отношения между ними и остальной Украиной как "пропасть сознания", министр заявил об их "генетической неполноценности". "Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе - это же города завезенные, нет там генетики", - указывал он.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
"Евровидение-2017"
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