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В Госдуме считают конфликт инвалидов-афганцев с Клинцевичем выяснением личных отношений

Политика
20 апреля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Ранее глава общественной организации "Инвалиды войны" пожаловался Владимиру Путину на слова зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности, который якобы называет имя преемника главы государства
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов Дмитрий Саблин считает конфликт Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" с сенатором Францем Клинцевичем выяснением личных отношений.

Ранее на заседании Российского организационного комитета "Победа" председатель общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной пожаловался президенту Владимиру Путину на высказывания заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который, по словам Чепурного, называет имя преемника главы государства. Также, по утверждению Чепурного, Клинцевич "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов".

"Я как наблюдатель со стороны смотрю. Как-то пытаются свои личные отношения выяснить (в организации) между Андреем Чепурным и Францем Адамовичем Клинцевичем. Это, мне кажется, вопрос личных отношений, которые существуют, это вопрос стоит внутри самой организации инвалидов", - заявил Саблин ТАСС.

Он сообщил также, что финансирование организации "Инвалиды войны" сохранилось, изменилось напрямую финансирование санатория "Русь", где осуществляется реабилитация инвалидов-афганцев. "Нас волнует только одно - качество выдаваемой услуги и цена, по которой наши ветераны будут получать эту услугу, потому что за счет этого мы можем провести реабилитацию большего числа инвалидов", - отметил Саблин.

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