Косачев: расследование атаки в Идлибе затрудняют политические маневры в ОЗХО

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полноценному расследованию атаки в провинции Идлиб препятствуют внутренние политические маневры в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое мнение в ходе телемоста "Мирное будущее Сирии: Москва - Каир" высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По его словам, устанавливать причины случившегося и виновных в химатаке в провинции Идлиб должны в первую очередь представители именно ОЗХО. "Однако они не могут в полном объеме приступить к исполнению своих обязанностей и миссии, потому что эта работа затруднена различными политическими маневрами в этой организации", - полагает сенатор.

Парламентарий добавил, что с уверенностью можно сказать только то, что в Идлибе было использовано отравляющее вещество, однако кто несет ответственность за это событие, пока не установлено. "Любые действия, которые могли бы вызвать ответную реакцию на эту трагедию, конечно, должны основываться на беспристрастных выводах специалистов, а не на каких-то геополитических соображениях", - заключил сенатор, добавив, что последующий удар США по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс вышел за пределы международного права.

Инцидент в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила там цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по аэродрому ВВС Сирии Шайрат в провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что именно с этой базы вылетели самолеты с химоружием для нанесения удара по Хан-Шейхуну.