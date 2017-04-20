Володин призвал снять все вопросы ко второму чтению проектов по реновации жилья в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость снять все вопросы и замечания ко второму чтению законопроектов, направленных на реализацию программы реновации жилищного фонда в Москве. В том числе это касается замечаний, сделанных по инициативе главы думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской ("Справедливая Россия").

Госдума рассматривает 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу "хрущевок" в столице.

"Наша задача с вами в рамках рабочей группы, которая создана, постараться сделать так, чтобы большинство вопросов, которые были обозначены вами, были сняты до второго чтения", - сказал Володин, обращаясь к Хованской. Глава комитета по ЖКХ, выступая от фракции при рассмотрении этого пакета законопроектов, ранее указала на ряд замечаний и необходимость доработки данной программы, назвав при этом саму идею реновации жилфонда "красивой".

"Во втором чтении (нужно) прийти к решению все-таки продуманному с пониманием того, чтобы все те темы, которые вы поднимаете вместе с коллегами и экспертами, были учтены", - продолжил спикер. "Поэтому будем дальше работать в этом направлении", - заключил глава палаты.

Мнение комитета по ЖКХ

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству выступает в качестве соисполнителя по данной инициативе. В заключении комитета к пакету законопроектов обращается внимание на "четыре основных вопроса". Первый связан с определением термина "реновация", второй вопрос касается определений равноценного и равнозначного жилья, предоставляемого собственнику, в- третьих, в заключении указывается на необходимость апелляционного обжалования решения о переходе права собственности.

Также комитет обращает внимание законодателей на "неопределенность положений законопроекта в отношении уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками домов, подлежащих сносу в рамках программы".

Поручение президента и его реализация

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого, как ожидается, будет прорабатываться реализация поручения главы государства. Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители ряда думских комитетов и представители московских властей.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей.