Госдума приняла в первом чтении законопроект по реновации жилья в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по реновации жилищного фонда Москвы. Они были внесены в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов от Москвы.

Инициативой парламентариев определяются параметры жилья, предоставляемого при переселении, судьба взносов на капремонт, а также порядок проведения госзакупок по программе реновации. Внесение поправок предусматривается в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты "в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ городе федерального значения Москве".

Специальная программа

В пояснительной записке отмечается, что "реновация жилищного фонда в городе Москве будет осуществляться на основании соответствующей программы". При этом будет установлен "специальный порядок выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации".

Предполагается, что программой будут определены перечни серий и шифров проектов подлежащих сносу домов, а также перечни подлежащих сносу многоквартирных домов, которые попадают в границы территории, подлежащей реновации.

Отдельно фиксируются сроки расселения жильцов в рамках программы, характеристики возводимых для них домов, порядок и условия предоставления нового жилья.

"Предусмотренные законопроектом меры обеспечат успешную реализацию программы реновации старого жилищного фонда в городе Москве, а следовательно, будут способствовать устойчивому развитию жилых территорий, созданию благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройству территории с учетом экономических, социальных, иных общественных интересов и формированию нового, современного облика столицы РФ", - подчеркивается в сопроводительных документах.

Переселение в пределах района

Новое жилье, предоставляемое по программе реновации, должно быть расположено в том же районе Москвы, что и сносимое. Вместе с тем в документе предусмотрены исключения из данного правила. При определенных условиях новое жилье может быть предоставлено за пределами района, но в границах административного округа. Это норма может действовать при переселении москвичей, проживающих в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административных округах столицы.

Кроме того, проект закона предусматривает возможность предоставлять жилье за пределами района проживания с письменного согласия граждан.

В законопроекте отмечается, что при переселении гражданам "предоставляются равнозначные жилые помещения". При этом документ указывает, что "под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше, соответственно, жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении".

Как пояснял ранее мэр Москвы Сергей Собянин, отделка квартир, которые будут предоставляться переселенцам в рамках программы реновации, будет лучше, чем в стандартном муниципальном жилье, уровня комфорт-класса. "Квартиры будут с полной отделкой. Как говорится, переехал и живи. Отделка эта будет выше, чем эконом-класс, уровень комфорт-класса", - заявлял он.

Опрос ВЦИОМ

В соответствии с данными, предоставленными Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 80% жителей московских пятиэтажек поддерживают новую программу сноса ветхого жилья в столице.

Как отмечал ВЦИОМ, "информация о новой программе сноса пятиэтажного жилого фонда в Москве вызвала широкий резонанс: о планах столичных властей известно абсолютному большинству опрошенных жителей пятиэтажек (96%)". "В ходе опроса 80% респондентов сказали, что поддерживают программу. Против реализации программы высказались 8% опрошенных, еще 8% заняли нейтральную позицию", - говорилось в сообщении ВЦИОМ.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты учтут результаты данного опроса при обсуждении соответствующих законопроектов, в том числе при их совершенствовании ко второму чтению. Володин также указывал на недопустимость затягивания программы реновации жилфонда в Москве и подчеркивал необходимость защиты прав граждан при переселении.

Поручение президента и его реализация

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москву Сергею Собянину снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

Позднее Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого, как ожидается, будет прорабатываться реализация поручения главы государства. Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители ряда думских комитетов и представители московских властей.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей.

Накануне во всех районах Москвы прошли встречи с главами управ, в ходе которых жители пятиэтажек и прилегающих домов смогли задать вопросы о предстоящей реновации. Итоги этих встреч пока подводятся.