Минюст включил в реестр НКО-иноагентов организацию "Кольский экологический центр"

Касперович: должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упраздненаСпорт 20 апреля, 19:08
Мутко: эксплуатация арены в Петербурге, по данным города, будет стоить 400 млн руб. в годСпорт 20 апреля, 19:05
Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдоСпорт 20 апреля, 19:00
Экспертный совет Минспорта РФ отметил положительную динамику выступлений биатлонистовСпорт 20 апреля, 18:59
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ееОбщество 20 апреля, 18:53
Мутко: препятствий в вопросе выступления легкоатлетов РФ под нейтральным флагом не будетСпорт 20 апреля, 18:51
Горбачев: Россия созрела для политической конкуренции и многопартийностиПолитика 20 апреля, 18:48
Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никудаСпорт 20 апреля, 18:47
Дзюдоист Мшвидобадзе принес России первое золото чемпионата ЕвропыСпорт 20 апреля, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минюст России включил мурманскую областную общественную организацию "Кольский экологический центр" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Согласно сообщению министерства, "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Мурманской области плановой документарной проверки".
Как сообщается на сайте организации, работа ее членов ориентирована на развитие и поддержание системы экологического образования и воспитания населения, а также на расширение контактов между природозащитными организациями Мурманской области, России и зарубежных стран.
Организация "Кольский экологический центр" стала 158-й в списке НКО-иноагентов.