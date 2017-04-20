Минюст включил в реестр НКО-иноагентов организацию "Кольский экологический центр"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минюст России включил мурманскую областную общественную организацию "Кольский экологический центр" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Согласно сообщению министерства, "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Мурманской области плановой документарной проверки".

Как сообщается на сайте организации, работа ее членов ориентирована на развитие и поддержание системы экологического образования и воспитания населения, а также на расширение контактов между природозащитными организациями Мурманской области, России и зарубежных стран.

Организация "Кольский экологический центр" стала 158-й в списке НКО-иноагентов.