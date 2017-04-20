Горбачев: Россия созрела для политической конкуренции и многопартийности

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в эссе, написанном для американского журнала TIME, отметил готовность России к политической конкуренции, реальной многопартийности и сменяемости власти. Текст эссе опубликовано на сайте Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
"Я убежден: успех России возможен только при опоре на народ, только на демократическом пути. Россия созрела для политической конкуренции, реальной многопартийности, честных выборов, сменяемости власти, - написал экс-президент. - Из этого вытекает особая роль и ответственность президента на нынешнем этапе истории России".
По его словам, получив в наследство от своего предшественника кризисную ситуацию, Владимир Путин сумел стабилизировать положение в стране - сохранить российскую государственность, начать процесс выхода из экономического кризиса, укрепить международные позиции России.
Горбачев считает, что некоторые меры авторитарного характера и так называемое ручное управление были оправданными на первом этапе, однако теперь "внутренние проблемы России... невозможно решить без крупных перемен в политике, в системе управления страной".
Президент России Владимир Путин 20 апреля включен в ежегодно составляемый журналом TIME список "100 наиболее влиятельных людей" (100 Most Influential People) в номинации "Лидеры". Эссе Горбачева о Путине было написано по просьбе редакции журнала.