Правительственные войска Сирии за сутки отбили у террористов 7 кв. км территории

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сирийские правительственные силы за сутки освободили от террористов 7 кв. км территории. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 7 кв. км территории. В общей сложности освобождено 3965,5 кв. км", - говорится в документе.

Российские представители совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировали 14 нарушений режима перемирия в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Дераа. Турецкой стороной зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Дераа, Идлиб и Хомс.

"В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтвержден один случай нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 11 - не подтверждаются", - отмечается в бюллетене.

За сутки не изменилось количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, вооруженных формирований, согласившихся прекратить боевые действия, а также число формирований оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения огня.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.