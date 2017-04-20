Путин и Аль Нахайян хотят придать отношениям РФ и ОАЭ характер стратегического партнерства

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российско-эмиратским отношениям будет придан характер стратегического партнерства. Соответствующее намерение выразили президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

В совместном распространенном заявлении Путина и Аль Нахайяна отмечается, что "стороны заявили о намерении придать российско-эмиратским отношениям характер стратегического партнерства и подготовить соответствующую декларацию".

Президент РФ и наследный принц Абу-Даби приняли во внимание традиционно дружественные отношения, связывающие РФ и Объединенные Арабские Эмираты, и богатый и плодотворный опыт двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

В заявлении отмечается, что стороны убеждены, что последовательное развитие многоплановой кооперации отвечает интересам обоих государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности в соответствии с принципами и целями Устава ООН.