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Врио губернатора Кировской области в 2016 году заработал в 4,5 раза меньше своей супруги

Политика
20 апреля, 20:27 UTC+3 КИРОВ /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Если Игорь Васильев за 2016 год заработал 3,78 млн рублей, то его супруга получила 17,3 млн рублей
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КИРОВ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев заработал в 2016 году 3,78 млн рублей, что более чем в четыре с половиной раза меньше доходов его супруги. Об этом говорится в декларации, размещенной на официальном сайте главы региона.

В собственности Васильева находится два земельных участка площадью 2,85 тыс. и 1,5 тыс. кв. м, жилой дом - 373,4 кв. м, гостевой дом - 98,4 кв. м и треть доли в квартире площадью 78,6 кв. м. Ему принадлежат два отечественных автомобиля и Vоlkswаgеп Tоuагеg. Кроме того, в пользовании у Васильева находится участок площадью 1,5 тыс. кв. м и квартира площадью 75 кв. м.

Супруга Васильева за прошлый год заработала 17,3 млн рублей. Ей принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser-200, земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м и треть доли в квартире мужа, говорится в декларации. В пользовании у жены врио губернатора Кировской области находится два участка площадью 2,85 тыс. кв. м и 1,5 тыс. кв. м, жилой дом - 373,4 кв. м, гостевой дом - 98,4 кв. м и квартира - 75 кв. м.

Предыдущая должность Васильева - глава Россреестра. Согласно данным за 2015 год, он заработал 3,98 млн рублей, а его супруга - 12,6 млн рублей.

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Декларация о доходах за 2016 год
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