Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД ШОС в Астане

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет в пятницу участие в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министерская встреча станет завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят документы и решения, планируемые к рассмотрению главами государств. "В центре дискуссии будут также нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности организации", - отметили на Смоленской площади.

Пакет документов

В контексте подготовки к встречи лидеров министры примут проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Как заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, Астанинская декларация - это "политическая декларация, которая охватывает практически все сферы деятельности ШОС, позицию глав государств, позицию организации по главным вопросам региональной и мировой политики".

Сфера безопасности является одним из главным приоритетов. "Согласовывается ряд важных документов, нацеленных на продвижение совместных усилий в этой области, - обратили внимание в МИД РФ. - Большое значение придается утверждению Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, в которой формулируется общешосовское видение антиэкстремистских усилий".

Кроме того, стоят задачи по согласованию проектов Антинаркотической стратегии на период до 2022 года и Программы действий по ее выполнению. Отдельного внимания заслуживает проект Заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму.

"Природоохранные ведомства государств - членов ШОС энергично работают над проектом Концепции сотрудничества ШОС в области охраны окружающей среды", - добавили в дипведомстве РФ.

На полях саммита планируется подписание межправительственного соглашения об Университете ШОС. Проект запущен по инициативе российской стороны в качестве сетевой структуры, которая объединяет порядка 80 вузов России, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Белоруссии.

Индия и Пакистан

Главы внешнеполитических ведомств особо коснутся вопроса завершения процедуры приема Индии и Пакистана в ШОС и предоставления им статуса государства-члена. "Подключение этих крупных государств региона станет значимой вехой в истории ШОС, будет способствовать усилению политического и экономического потенциала организации, росту международного авторитета", - подчеркивают в Москве.

По словам спецпредставителя президента России по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД Бахтиера Хакимова, Индия и Пакистан заявили о готовности безоговорочно принять все действующие в ШОС документы. "Это принципиальное условие, никакие исключения, собственные мнения и оговорки при присоединении к договорно-правовой базе не допускаются", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Экономическая составляющая

По словам Хакимова, в настоящее время поставлена задача "вывести экономическую составляющую деятельности ШОС на уровень совместной работы в сферах политики и безопасности".

"В дополнение к программе многостороннего торгово- экономического сотрудничества ШОС и другим профильным документам главы правительств государств - членов ШОС на встрече в китайском Чжэнчжоу в декабре 2015 года приняли заявление, в котором определены основные направления развития регионального экономического взаимодействия, - напомнил спецпредставитель президента РФ. - Обсуждались также в постановочном плане перспективы формирования зоны свободной торговли в ШОС".

Как отметил дипломат, несмотря на некоторые расхождения, дискуссии по теме экономической интеграции продолжаются. "Более того, в подходах начинают проявляться признаки перехода от отказа обсуждать этот вопрос к возможности его рассмотрения, хотя и в отдаленной перспективе", - сказал Хакимов.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).