В Астане открылось заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в эти минуты в столице Казахстана. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в Астане в июне. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят документы и решения, планируемые к рассмотрению лидерами государств.

Министры примут проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Кроме того, стоят задачи по согласованию проектов Антинаркотической стратегии на период до 2022 года и Программы действий по ее выполнению. Отдельного внимания заслуживает проект Заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму.

Главы МИД рассмотрят и вопросы завершения процедуры приема Индии и Пакистана в ШОС и предоставления им статуса стран-членов.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).