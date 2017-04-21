Глава МИД Китая посетит Россию для подготовки визита Си Цзиньпина

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Китайский министр иностранных дел Ван И посетит Россию для подготовки визита председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я с удовольствием подтверждаю нашу нацеленность на самые тесные контакты в предстоящий период. Наряду с теми визитами, о которых вы упомянули, мы, конечно же, должны готовить очередные встречи наших руководителей", - сказал он на встрече с китайским коллегой.

По словам Лаврова, "президент (РФ Владимир - прим. ТАСС) Путин в следующем месяце посетит Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь".

"Затем мы будем ждать с визитом председателя КНР уважаемого Си Цзиньпина, и будем рады принять для подготовки этого мероприятия вас в Российской Федерации, - отметил он. - Как я понимаю, сроки мы уже практически согласовали, в самое ближайшее время их подтвердим".

Лавров сообщил, что у Москвы и Пекина "готов план консультаций между министерствами иностранных дел". "Думаю, что ваш визит будет хорошей возможностью его подписать", - добавил он.