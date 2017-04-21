В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Генеральное консульство России в германском Бонне пока не готово предоставить какую-либо информацию относительно 28-летнего гражданина РФ, который, согласно сообщениям германской прокуратуры, был задержан по подозрению в организации нападения на футбольный клуб "Боруссия". Кроме российского гражданства у него есть еще и немецкий паспорт.

"Я пока не готов комментировать", - сообщил корреспонденту ТАСС дежурный консул.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но к инциденту со взрывами не причастен.

Что касается задержанного выходца из РФ, то он, по версии следствия, не является религиозным экстремистом. Действовал молодой человек, как предполагается, из жажды наживы - организовав взрыв, он собирался спровоцировать колебание курса акций "Боруссии" и заработать на этом сумму в €4 млн.