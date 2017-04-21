Лавров: Иран теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Иран теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Астане по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Следующий на очереди (на членство в ШОС) - и об этом многие сегодня говорили - Иран, который уже решил вопросы, связанные с санкциями по линии Совета Безопасности ООН, - сказал министр. - Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС. Рассчитываем, что в Астане в июне главы государств (в ходе саммита ШОС - прим. ТАСС) смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена запустить".

Из других документов, которые рассматривали главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в ходе заседания, Сергей Лавров выделил проект конвенции о противодействии экстремизму. "Это очень важный, новаторский документ, который впервые в международно-правовом ключе формирует задачи по противодействию экстремистской идеологии, экстремизму как явлению, которое подрывает стабильность государств, - сказал он. - Рассчитываем, что и эта конвенция будет также одобрена главами наших стран".

"Второй год идет работа над антинаркотической стратегией ШОС и программой действий по ее реализации, - сообщил глава российского МИД. - Сегодня договорились придать импульс профильным ведомствам наших стран, чтобы эту работу к астанинскому саммиту тоже завершить".

"Еще одна конвенция - это конвенция о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, что немаловажно, - сказал он. - В России этому вопросу уделяется повышенное внимание, также действуют и наши партнеры по Шанхайской организации сотрудничества". "Наконец, будет подписано межправительственное соглашение о функционировании Шанхайской организации сотрудничества, оно объединяет 80 учебных заведений стран, которые входят в ШОС", - сказал в заключение Сергей Лавров.

Министерская встреча является завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне. Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).