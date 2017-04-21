Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: участие Лаврова во встрече глав МИД Арктического совета на Аляске прорабатывается

Политика
21 апреля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Заседание глав МИД Арктического совета пройдет 11 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова во встрече глав МИД Арктического совета, которая пройдёт в мае на Аляске, прорабатывается. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Этот вопрос сейчас находится в проработке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерское заседание Арктического совета намечено на 11 мая в Фэрбенксе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама