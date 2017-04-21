Рябков: участие Лаврова во встрече глав МИД Арктического совета на Аляске прорабатывается

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова во встрече глав МИД Арктического совета, которая пройдёт в мае на Аляске, прорабатывается. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Этот вопрос сейчас находится в проработке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерское заседание Арктического совета намечено на 11 мая в Фэрбенксе.