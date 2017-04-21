Володин станет соавтором новой версии проекта об отзыве гражданства у террористов

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ТАСС, что станет соавтором новой, доработанной версии законопроекта об отзыве гражданства у осужденных террористов. Накануне эта инициатива была отозвана авторами, но, как пояснил Володин, будет доработана и 21 апреля перевнесена.
"Я буду в числе авторов этого законопроекта", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. Также, по словам спикера, свои подписи под документом, наряду с авторами первой редакции (лидерами всех четырех думских фракций), поставят первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Отзыв законопроекта связан лишь с одним - желанием повысить качество вносимого законопроекта", - указал Володин. "Мы его за вчерашний и сегодняшний день доработаем и вечером перевнесем", - пообещал он, добавив, что "еще достаточно большое количество депутатов хотели бы быть соавторами".
Одновременно спикер подчеркнул, что опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм проработаны и сняты в новой версии. "То, о чем вы говорите (проверка на конституционность), мы также в ходе обсуждения уже новой редакции законопроекта проработали и исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства", - сообщил Володин.
"Потому что это, действительно, норма конституционная, и наше предложение будет касаться лишь тех, в отношении кого принималось именно решение о предоставлении гражданства", - изложил он суть доработанной версии инициативы. "Это, как правило, те, кто имели гражданство других стран, а им именно решением было предоставлено гражданство РФ", - уточнил политик. "Отмена этого решения будет предметом как раз тех поправок, которые мы вносим", - заключил он.
Изначальной редакцией инициативы, внесенной 18 апреля, предлагались изменения в статью 22 закона "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера.