Бречалов пока не намерен покидать пост сопредседателя Центрального штаба ОНФ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не намерен в ближайшее время покидать пост сопредседателя Центрального штаба ОНФ.
"Пока я являюсь сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Вопрос о смене, по крайней мере в обозримом будущем (месяц-два), не стоит", - сказал Бречалов журналистам.
4 апреля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия главу Удмуртии Александра Соловьева. Врио главы республики был назначен Александр Бречалов, который занимал пост секретаря Общественной палаты РФ.