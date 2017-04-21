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Бречалов пока не намерен покидать пост сопредседателя Центрального штаба ОНФ

Политика
21 апреля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее Александр Бречалов был назначен врио главы Удмуртии
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не намерен в ближайшее время покидать пост сопредседателя Центрального штаба ОНФ.

"Пока я являюсь сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Вопрос о смене, по крайней мере в обозримом будущем (месяц-два), не стоит", - сказал Бречалов журналистам.

4 апреля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия главу Удмуртии Александра Соловьева. Врио главы республики был назначен Александр Бречалов, который занимал пост секретаря Общественной палаты РФ.

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Бречалов, Александр Владимирович
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