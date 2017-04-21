Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новым секретарем Общественной палаты избран Вячеслав Бочаров

Политика
21 апреля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Первым заместителем секретаря ОП избран Сергей Орджоникидзе
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Вячеслав Бочаров избран ее секретарем. Решение было принято на пленарном заседании в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря ОП Александра Бречалова, который 4 апреля был назначен врио главы Удмуртии.

Первым заместителем секретаря Общественной палаты избран заместитель секретаря ОП Сергей Орджоникидзе.

Сроки полномочий этого состава палаты истекают, новый созыв должен собраться на свое первое пленарное заседание не позднее 1 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
4
Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама