Новым секретарем Общественной палаты избран Вячеслав Бочаров

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Вячеслав Бочаров избран ее секретарем. Решение было принято на пленарном заседании в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря ОП Александра Бречалова, который 4 апреля был назначен врио главы Удмуртии.
Первым заместителем секретаря Общественной палаты избран заместитель секретаря ОП Сергей Орджоникидзе.
Сроки полномочий этого состава палаты истекают, новый созыв должен собраться на свое первое пленарное заседание не позднее 1 июля.