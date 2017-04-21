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Посольство РФ в ФРГ проверяет данные о задержании россиянина по делу о взрывах в Дортмунде

Политика
21 апреля, 11:05 UTC+3 БЕРЛИН Антон Долгунов, Михаил Щербаков
Ранее сообщалось, что в Тюбингене был задержан 28-летний выходец из РФ, который подозревается в атаке на автобус ФК "Боруссия"
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БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Посольство России в Германии проверяет данные о наличии паспорта гражданина РФ у предполагаемого организатора взрыва в Дортмунде. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин.

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© EPA/SASCHA STEINBACH
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"В настоящий момент мы проверяем информацию относительно наличия у задержанного российского гражданства. В случае подтверждения будем готовы оказать ему всю необходимую консульскую помощь, - отметил он. - Пока никаких официальных сведений из полиции или прокуратуры Баден-Вюртемберга в Генконсульство во Франкфурте-на-Майне не поступало, однако коллеги уже обратились в указанные органы за разъяснениями по факту случившегося".

Как сообщила ранее Генпрокуратура ФРГ, в городе Тюбингене был задержан 28-летний выходец из России, который подозревается в атаке на автобус с игроками дортмундской "Боруссии". Согласно данным следствия, молодой человек, у которого также есть немецкий паспорт, мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии". Как пишет Bild, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но к инциденту со взрывами, скорее всего, не причастен.

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