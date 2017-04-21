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Бречалов доволен итогами работы пятого созыва Общественной палаты

Политика
21 апреля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Бывший секретарь Общественной палаты считает, что благодаря ее деятельности "много гражданских активистов вошли в политику на разных уровнях"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов, назначенный врио главы Удмуртии, подвел итоги деятельности нынешнего созыва Общественной палаты и отметил, что в целом доволен ее работой.

"Те задачи, которые мы ставили три года назад на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы с той или иной долей успеха выполнили", - заявил Бречалов журналистам перед открытием последнего пленарного заседания пятого созыва палаты.

"Точно Общественная палата стала социальным лифтом: сеть сотни тысяч НКО, которые не просто получили поддержку, но и благодаря участию в форумах "Сообщество" стали привлекать средства, успешные практики стали тиражироваться", - отметил Бречалов.

Он считает, что благодаря деятельности ОП "много гражданских активистов вошли в политику на разных уровнях: от муниципальных органов исполнительной власти до Государственной думы". Бречалов также сказал, что палате удалось поднять на высокий уровень экспертизу законопроектов. "Работой нашей команды за три года я, в принципе, доволен", - заключил он.

21 апеля ОП РФ на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия Бречалова на посту секретаря палаты в связи с его назначением 4 апреля врио главы Удмуртии. Новым секретарем ОП РФ избран занимавший пост первого заместителя секретаря Вячеслав Бочаров.

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Бречалов, Александр Владимирович
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