Бречалов доволен итогами работы пятого созыва Общественной палаты

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов, назначенный врио главы Удмуртии, подвел итоги деятельности нынешнего созыва Общественной палаты и отметил, что в целом доволен ее работой.
"Те задачи, которые мы ставили три года назад на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы с той или иной долей успеха выполнили", - заявил Бречалов журналистам перед открытием последнего пленарного заседания пятого созыва палаты.
"Точно Общественная палата стала социальным лифтом: сеть сотни тысяч НКО, которые не просто получили поддержку, но и благодаря участию в форумах "Сообщество" стали привлекать средства, успешные практики стали тиражироваться", - отметил Бречалов.
Он считает, что благодаря деятельности ОП "много гражданских активистов вошли в политику на разных уровнях: от муниципальных органов исполнительной власти до Государственной думы". Бречалов также сказал, что палате удалось поднять на высокий уровень экспертизу законопроектов. "Работой нашей команды за три года я, в принципе, доволен", - заключил он.
21 апеля ОП РФ на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия Бречалова на посту секретаря палаты в связи с его назначением 4 апреля врио главы Удмуртии. Новым секретарем ОП РФ избран занимавший пост первого заместителя секретаря Вячеслав Бочаров.