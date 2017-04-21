Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма

Одна из старейших улиц Ялты носит имя Франклина Делано Рузвельта еще с 60-х годов прошлого века. Городские власти приняли подобное решение, памятуя об участии президента США в Ялтинской конференции 1945 года, собравшей лидеров стран антигитлеровской коалиции.

Крым поразил Рузвельта

Конференция проходила в Ливадийском дворце. Здесь же разместилась и самая многочисленная из всех американская делегация. Причиной того, что американцы поселились именно в Ливадии, было физическое состояние американского лидера, который передвигался на инвалидной коляске из-за перенесенного в 20-е годы полиомиелита.

Рузвельт говорит, что он чувствует себя в Ливадии очень хорошо. Когда он не будет больше президентом, он хотел бы попросить у советского правительства продать ему Ливадию. Он очень любит лесоводство. Он посадил бы большое количество деревьев на горах вблизи Ливадии из стенограммы беседы Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина 4 февраля 1945 года

"Личные апартаменты Рузвельта располагались на первом этаже, и он сам мог свободно перемещаться, не испытывая неудобств. Но нужно заметить, что тут пошли на небольшое нарушение безопасности: делегация и ее глава размещались именно в том месте, где проводились заседания. Однако фронт был уже достаточно далеко, да и меры безопасности во время конференции были беспрецедентные", — поясняет Дмитрий Блинцов, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Ливадийского дворца-музея.

Ливадия с ее живописным парком настолько понравилась американскому лидеру, что он то ли в шутку, то ли всерьез попросил Сталина продать ему дворец. В стенограмме личной встречи Рузвельта и Сталина 4 февраля 1945 года эта просьба зафиксирована так: "Рузвельт говорит, что он чувствует себя в Ливадии очень хорошо. Когда он не будет больше президентом, он хотел бы попросить у советского правительства продать ему Ливадию. Он очень любит лесоводство. Он посадил бы большое количество деревьев на горах вблизи Ливадии".

Судя по той же стенограмме, советский лидер дипломатично ушел от ответа, сообщив, что "Крым представляет собой еще малокультивированную страну" и "многое еще нужно здесь развить".

Кстати, Рузвельт приехал на конференцию в сопровождении дочери Анны. Помимо нее присутствовали также дочь Уинстона Черчилля Сара и дочь американского посла в Москве Аверелла Гарримана Кэтлин. "Я думаю, дочери обеспечивали своим отцам психологическую поддержку после долгих и сложных политических дебатов вдали от родины", — считает историк.

Но, несмотря на положительные личные впечатления от Ливадии, по возвращении в США Рузвельт говорил о том, как был поражен разрушенным немцами Крымом. "Во время моего пребывания в Ялте я видел примеры безжалостного и бессмысленного яростного разрушения, которое производит германский милитаризм. Не были пощажены даже самые скромные дома. Я читал о Варшаве, Лидице, Роттердаме и Ковентри, однако я видел Севастополь и Ялту, и я знаю, что на земле не могут существовать вместе германский милитаризм и христианская добродетель", — заявил президент США в послании конгрессу после конференции.

Аутентичное венецианское стекло

На территории Ливадийского дворца практически не сохранилось мебели, посуды и других предметов обихода, которыми пользовались участники конференции, и даже интерьеры некоторых залов сейчас не в том виде, какими они были в 1945 году.

Во время моего пребывания в Ялте я видел примеры безжалостного и бессмысленного яростного разрушения, которое производит германский милитаризм. Не были пощажены даже самые скромные дома. Я читал о Варшаве, Лидице, Роттердаме и Ковентри, однако я видел Севастополь и Ялту, и я знаю, что на земле не могут существовать вместе германский милитаризм и христианская добродетель Франклин Рузвельт из послания конгрессу США, 1945 год

"После проведения конференции дворец передали в систему госдач, все было приведено в соответствие со вкусами Сталина, который здесь после конференции побывал лишь несколько раз. А после его смерти здесь создали санаторий", — поясняет Дмитрий Блинцов.

В 1974 году к 30-летию Ялтинской конференции и ожидавшемуся приезду в СССР американского президента Ричарда Никсона на территории санатория появилась первая экспозиция. "Участники конференции, кто еще был на тот момент жив, говорили о необходимости выделить несколько залов, чтобы создать выставку, отражающую историю конференции, и рассказать людям об этом историческом событии. Но лишь в 1993 году Ливадийский дворец получил статус музея", — говорит Блинцов.

Историк показывает одно из помещений, сохранившее аутентичный, а не восстановленный облик со времени Ялтинской конференции. Это Ожидательная комната, которая называется так еще с дореволюционных времен, потому что служила местом, где гости царской семьи ждали аудиенции.

"Эти темные панели орехового дерева и деревянный потолок, люстра венецианского стекла, камин, стулья и стол — все это было здесь и во время Ялтинской конференции. Зал был оборудован в рабочий кабинет Рузвельта, здесь он дважды встречался со Сталиным и здесь обсуждался вопрос о вступлении СССР в войну с Японией", — поясняет историк.

Сейчас в Ожидательной комнате выставлены восковые фигуры "большой тройки" — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля — "аргонавтов", как они сами себя решили именовать с подачи Черчилля, который сравнил участников конференции с героями греческой мифологии, приплывшими на Черное море за золотым руном.

С надеждой на мир

Итогом Ялтинской конференции считается установление новых границ мира и послевоенного миропорядка, а также появление нового международного института, призванного этот миропорядок защитить, — Организации Объединенных Наций. По свидетельству историков, на конференции царила в основном дружественная атмосфера, а стороны проявляли взаимное уважение.

"Я уверен, что благодаря соглашениям, достигнутым в Ялте, Европа будет более стабильной в политическом плане, чем когда бы то ни было еще", — говорил Рузвельт в послании к конгрессу, которое произнес 1 марта 1945 года.

Для достижения политических результатов стороны явно выражали готовность к диалогу, часто сопровождая это "дипломатическими реверансами". Так, Сталин предложил Рузвельту возглавить конференцию, поступившись своим правом принимающей стороны в пользу главного партнера, которого советский лидер видел в Рузвельте.

Супруга Рузвельта Элеонора увидела в одной из американских школ карту мира с большим незакрашенным пятном. Ей пояснили, что это Советский Союз, но об этом нельзя говорить. На приеме в Ливадии Рузвельт сказал Сталину, что именно после рассказа жены ему стало понятно, что с СССР пора установить дипломатические отношения Дмитрий Блинцов историк

А во время одного из приемов, организованных Рузвельтом, тот рассказал Сталину историю принятия решения об установлении в 1933 году дипломатических отношений между США и СССР. "Его супруга Элеонора после первого избрания Рузвельта президентом ездила по стране и в одной из школ увидела карту мира с большим незакрашенным пятном. Ей пояснили, что это Советский Союз, но об этом нельзя говорить. На приеме в Ливадии Рузвельт сказал Сталину, что именно после рассказа жены об этом случае ему стало понятно, что это "большое белое пятно" не может существовать на карте и что с СССР пора установить дипломатические отношения", — рассказывает Блинцов.

По мнению историка, появление в Ялте еще в 60-е годы ХХ века улицы Рузвельта и нынешняя установка бюста связаны с данью памяти одному из немногих периодов искренней попытки наладить отношения между советской и американской сторонами. А Рузвельт как руководитель США в тот период стал олицетворением надежд на дружественные отношения.

Дядя Джо, "помехи" связи и сын белогвардейца

Не омрачили хороших отношений между партнерами и разные инциденты, которыми сопровождалась Ялтинская конференция. Широко известен случай, когда на приеме Рузвельт назвал Сталина так, как он и Черчилль называли его за глаза, — Дядя Джо (производное от имени Иосиф, то есть Джозеф по-английски). Возникла неловкая ситуация, но из нее благополучно вышли, так как конфликт был не нужен никому.

Был случай, связанный с организацией радиосвязи и американским кораблем, стоявшим в Севастопольской бухте и обеспечивавшим связь с США, к которому американцы из Ливадии проложили в земле 80 км кабеля для передачи зашифрованных сообщений. "Долгое время в работе кабеля были помехи, и американцы не могли понять в чем дело. Они предположили, что русские подсоединились к нему, и предупредили, что если проблема в течение суток не будет устранена, то на всем протяжении кабеля они расставят своих солдат, которые будут его контролировать. Спустя сутки проблема исчезла", — говорит Блинцов.

Еще один случай был связан с американской делегацией, в составе переводчиков которой оказался сын белогвардейца-эмигранта Олег Пантюхов, но этот факт вскрылся уже в Крыму. "Американцы тогда сказали Пантюхову, что он срочно уезжает по требованию советской стороны. Объясняется это мерами безопасности, так как советская сторона не могла допустить, чтобы рядом со Сталиным находился сын белогвардейца, то есть неблагонадежный человек. Я думаю, что это связано в том числе и с тем, что в 20-е годы белоэмигрантами были застрелены советские дипломаты Вацлав Воровский и Петр Войков, и советская сторона об этом помнила, старалась исключить любую возможность покушения", — поясняет историк.

Как советский водитель спас Рузвельта

Во время Ялтинской конференции произошел случай, который мог полностью изменить ход переговоров и дальнейшей истории. "Здесь произошел очень серьезный инцидент: члены американской делегации поехали в Алупку, и вот по пути Рузвельт чуть было не выпал из открытого автомобиля, но советский шофер Федор Ходаков успел одной рукой схватить Рузвельта и втянуть обратно в машину", — говорит Блинцов.

Историк поясняет, что в открытой машине марки "Виллис" дверей не было, но был поручень безопасности, специально сконструированный для прикованного к инвалидному креслу Рузвельта, который американские телохранители президента, вероятно, забыли зафиксировать.

"Интересно, что в дальнейшем от советского руководства Ходаков не получил ни поощрения, ни наказания. Да, Ходаков отвечал за Рузвельта, но именно американские телохранители проявили беспечность, поэтому советское руководство решило не наказывать водителя", — поясняет историк.

Однако американский президент лично поблагодарил шофера, а уже после смерти Рузвельта его вдова Элеонора во время визита в СССР попросила найти Ходакова и передать ему благодарность за то, что спас ее мужа от увечий, а возможно, и более серьезных последствий.

Андрей Мединский