Эксперты: нанесение новых ударов США по Сирии маловероятно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Осуществление новых ударов США по Сирии, в силу ограниченных возможностей, маловероятно. К такому выводу пришли российские эксперты по итогам состоявшейся 20 апреля в Российском институте стратегических исследований (РИСИ) научной конференции по Ближнему Востоку, итоги которой отражены в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

"Эксперты проанализировали технические и тактические нюансы американского удара по сирийской авиабазе "Шайрат", нанесенного 7 апреля 2017 года, подчеркнув, что дальнейшие возможности для силовых действий США в Сирии достаточно ограничены, - говорится в документе. - При этом осуществление новых ударов в настоящее время маловероятно".

На конференции было отмечено, что "американские действия в Сирии во многом имеют своей целью ослабление региональных позиций Ирана". "Итоги первых месяцев президентства в США Дональда Трампа позволяют сделать выводы о намечающихся контурах американской политики на Ближнем Востоке, а именно о поэтапном формировании антииранского лагеря в составе Израиля, Египта, Иордании и арабских монархий Персидского залива", - говорится в материале РИСИ.

Политика Турции

Озабоченность экспертов вызывает непоследовательная региональная политика Турции. "В этом отношении показательны заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержавшего американские удары по Сирии", - сообщается в документе.

Российские эксперты также считают, что "победа на недавнем референдуме в Турции по изменению конституции позволит Эрдогану сконцентрировать всю исполнительную власть в своих руках, может привести к неожиданным шагам со стороны Анкары и нанести ущерб переговорному процессу в Астане".

Борьба с ИГ

Кроме того, в РИСИ отметили, что в ходе научной конференции эксперты обсудили сценарии трансформации террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и возможные маршруты передислокации боевиков в другие страны региона и за его пределы в случае окончательной потери своих позиций в Сирии и Ираке.

В целом участники конференции отметили сохранение состояния неопределенности в отношении перспектив сирийского конфликта и будущего территориальной целостности САР.

В научной конференции приняли участие ведущие эксперты РИСИ, представители комитета по международным делам Государственной думы РФ, Института востоковедения РАН, Российского совета по международным делам, Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, НИУ Высшая школа экономики, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Института стран СНГ и других научных центров.