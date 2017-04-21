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Путин и члены Совбеза РФ осудили нападение на полицейских в Париже

Политика
21 апреля, 13:13 UTC+3
В ходе совещания также фигурировала тема борьбы с киберпреступностью, затрагивались также международные региональные проблемы
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам социально-экономического развития России, участники совещания осудили вчерашнее нападение на полицейских в Париже, выразили соболезнования французам в этой связи. Отмечалось безальтернативность международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом", - сказал Песков.

"Кроме того, в ходе совещания фигурировала тема борьбы с киберпреступностью, затрагивались также международные региональные проблемы, включая Сирии", - отметит он.

На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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