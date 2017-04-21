Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков назвал рассуждения о назначении Кудрина премьером "политологическими экзерсисами"

Политика
21 апреля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента при этом отметил, что в Кремле готовы прислушиваться к мнению бывшего министра финансов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения о возможной связи активности экс-главы Минфина Алексея Кудрина с его возможным назначением главой правительства "политологическими экзерсисами". "Это, скорее, такие словесные дуэли, политологические экзерсисы, не более того", - заявил он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Кудрин - эксперт широкого профиля, "поэтому абсолютно нормально, что у него есть своя точка зрения по самому широкому кругу вопросов". "А увязывать это с какими-то электоральными устремлениями - может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно", - подчеркнул Песков.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявления Кудрина на Красноярском экономическом форуме, где экс-глава Минфина сравнил систему госуправления со "старой скрипучей машиной с низкой скоростью" и отметил слишком высокую долю государства в экономике. Песков напомнил, что доля госучастия была увеличена в связи с кризисом 2008 года. Тогда это помогло "избежать обвала рынка, удалось минимизировать последствия жесточайшего экономического кризиса, с которым нам всем в ми пришлось тогда столкнуться", отметил Песков.

"Конечно, такая обширная страна и такая большая экономика, несмотря ни на что, она резких движений по всем законам физики совершать не может", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Кудрина. Однако он признал, что "есть резервы для совершенствования".

При этом в Кремле готовы прислушиваться к мнению Кудрина, как и к мнениям других экспертов. Песков отметил, что мнения разных экспертов сейчас конкурируют.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
4
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама