Песков назвал рассуждения о назначении Кудрина премьером "политологическими экзерсисами"

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения о возможной связи активности экс-главы Минфина Алексея Кудрина с его возможным назначением главой правительства "политологическими экзерсисами". "Это, скорее, такие словесные дуэли, политологические экзерсисы, не более того", - заявил он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Кудрин - эксперт широкого профиля, "поэтому абсолютно нормально, что у него есть своя точка зрения по самому широкому кругу вопросов". "А увязывать это с какими-то электоральными устремлениями - может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно", - подчеркнул Песков.
Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявления Кудрина на Красноярском экономическом форуме, где экс-глава Минфина сравнил систему госуправления со "старой скрипучей машиной с низкой скоростью" и отметил слишком высокую долю государства в экономике. Песков напомнил, что доля госучастия была увеличена в связи с кризисом 2008 года. Тогда это помогло "избежать обвала рынка, удалось минимизировать последствия жесточайшего экономического кризиса, с которым нам всем в ми пришлось тогда столкнуться", отметил Песков.
"Конечно, такая обширная страна и такая большая экономика, несмотря ни на что, она резких движений по всем законам физики совершать не может", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Кудрина. Однако он признал, что "есть резервы для совершенствования".
При этом в Кремле готовы прислушиваться к мнению Кудрина, как и к мнениям других экспертов. Песков отметил, что мнения разных экспертов сейчас конкурируют.