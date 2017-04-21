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Песков не комментирует сообщения о переговорах по поставкам ПВО в Сирию

Политика
21 апреля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения о том, что Россия и Сирия ведут переговоры о новых поставках отечественных ПВО в эту республику.

"Нет, я это никак не комментирую", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, идут ли такие переговоры.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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