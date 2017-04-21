Песков не комментирует сообщения о переговорах по поставкам ПВО в Сирию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения о том, что Россия и Сирия ведут переговоры о новых поставках отечественных ПВО в эту республику.

"Нет, я это никак не комментирую", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, идут ли такие переговоры.