Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вопросы перемещения войск внутри страны не являются публичными. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении военного присутствия России на границе с КНДР.

"Вопросы дислокации, передислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных вопросов", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "любая страна в выстраивании собственной безопасности реагирует на изменение международной ситуации".