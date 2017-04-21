Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вопросы перемещения войск внутри страны не являются публичными. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении военного присутствия России на границе с КНДР.
"Вопросы дислокации, передислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных вопросов", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "любая страна в выстраивании собственной безопасности реагирует на изменение международной ситуации".