Путин 4 мая обсудит на Госсовете ход исполнения "майских указов"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 4 мая проведет в Кремле совместное заседание Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации "майских указов" главы государства от 2012 года.

Распоряжение президента об этом мероприятии опубликовано на официальном портале правовой информации

"Провести 4 мая 2017 г. в Большом Кремлевском дворце совместное заседание ... (Госсовета и президентской комиссии) ... с повесткой дня "О мерах по исполнению указов президента РФ о социально-экономическом развитии России", - говорится в распоряжении Путина.

Одиннадцать так называемых "майских указов" были подписаны Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.

Президент пристально следит за этой темой, которая постоянно присутствует на повестке работы и правительства РФ, и администрации Кремля. Кроме того, глава государства детально проговаривает ход выполнения "майских указов" на встречах с губернаторами. Традицией стало и проведение Путиным каждый раз в мае больших совещаний по этому вопросу.