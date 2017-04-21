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Москва рассчитывает на предметный диалог Лаврова и Могерини о сотрудничестве РФ и ЕС

Политика
21 апреля, 15:45 дата обновления: 21 апреля, 15:53 UTC+3
В МИД РФ отметили, что Россия готова к полноценному возобновлению и активному поддержанию каналов взаимодействия с ЕС в различных сферах
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. В Москве рассчитывают на предметный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини 24 апреля о путях восстановления сотрудничества России и ЕС. Об этом заявили в российском дипведомстве в связи с предстоящим визитом Могерини в РФ.

"В ходе переговоров 24 апреля Лавров и Могерини рассмотрят ключевые аспекты двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - информировали в министерстве.

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"Отношения Россия - ЕС переживают непростой период, основным раздражителем остается ставка ЕС на продолжение санкционного давления на Россию, - отметили на Смоленской площади. - Активно подогреваются русофобские настроения в Евросоюзе, звучат безосновательные обвинения в наш адрес в стремлении ослабить ЕС и повлиять на исход выборов в ряде стран - членов".

"Со своей стороны исходим из необходимости преодоления имеющихся разногласий", - подчеркнули в МИД. "Рассчитываем на предметный разговор о путях восстановления сотрудничества с ЕС, - обратили внимание в дипведомстве. - Готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и его странами-членами на основе равноправия, уважения национальных интересов и объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью".

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в центре разногласий РФ и ЕС остается украинский кризис. "Надеемся, что ЕС прекратит игнорировать упорное уклонение Киева от выполнения своей части обязательств по реализации минских соглашений, прежде всего в сфере политического урегулирования, обратит внимание на проявления агрессивного национализма, нарушения свободы слова и прав журналистов на Украине", - отметили в дипведомстве. 

 

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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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