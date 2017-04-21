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МИД РФ: заявления о великоалбанском государстве повышают напряженность на Балканах

Политика
21 апреля, 16:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заявления премьер-министра Албании Эди Рамы и косовского лидера Хашима Тачи о великоалбанском государстве повышают градус напряженности на Балканах. Об этом заявили в МИД РФ.

"Под шумок голословных обвинений России в попытках дестабилизации положения в Юго-Восточной Европе предпринимаются меры по претворению в жизнь великоалбанского проекта - теперь с опорой на конституцию Албании, которая дает Тиране право на защиту интересов албанцев за рубежом, - отметили в российском дипведомстве. - Под прикрытием лицемерных разговоров о стабилизации в регионе под "зонтиком" НАТО происходит расшатывание основ стабильности, взят курс на перекройку балканских границ, резко повышающий градус конфликтного потенциала".

"Именно в этом русле рассматриваем заявления премьер-министра Албании Эди Рамы и "главы" односторонне провозгласившего независимость Косово Хашима Тачи о готовности к объединению в едином великоалбанском государстве", - добавили в дипведомстве.

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