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Красноярский вице-губернатор высоко оценивает шансы мэра Красноярска на переизбрание

Политика
21 апреля, 16:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По словам Сергея Пономаренко, глава города Эдхам Акбулатов является опытным управленцем и политиком
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов имеет высокие шансы быть переизбранным на второй срок. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Красноярского экономического форума руководитель администрации губернатора - первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

"Заранее никто не может быть убежден ни в чем - как на прямых выборах, так и на выборах по такой схеме, которая сейчас существует в уставе города Красноярска. Тем не менее я убежден, что в данный момент Эдхам Шукриевич Акбулатов (действующий мэр - прим. ТАСС) является абсолютным фаворитом в этой потенциальной гонке по выборам главы города", - сказал он.

По словам вице-губернатора, Акбулатов является опытным управленцем и политиком. "Несмотря на все сложности и на разного рода скандалы, которые время от времени сотрясают горсовет, пока что большинство депутатов намерены поддерживать его кандидатуру. Хотя конечно в любом случае интрига сохраняется, посмотрим, как ситуация будет развиваться к осени", - отметил Пономаренко.

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Согласно изменениям, мэр Красноярска избирается городским советом из числа отобранных специальной конкурсной комиссией кандидатов. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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