Путин поздравил Бибилова со вступлением в должность президента Южной Осетии

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил Анатолию Бибилову поздравление со вступлением в должность президента Южной Осетии (РЮО). Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Уважаемый Анатолий Ильич, рад возможности еще раз передать вам искренние поздравления по случаю убедительной победы на выборах и вступления в должность президента Республики Южная Осетия, - говорится, в частности, в телеграмме. - Дорожим значительным позитивным потенциалом, накопленным в отношениях с Южной Осетией. Российская сторона заинтересована в дальнейшем развитии этих отношений на основе принципов дружбы, союзничества и интеграции, а также намерена и далее помогать югоосетинским партнерам в решении насущных социально-экономических вопросов и в обеспечении национальной безопасности".
Глава государства отметил, что первоочередной задачей двусторонней повестки дня на данном этапе представляется "планомерное претворение в жизнь положений Договора от 18 марта 2015 года, в частности заключение предусмотренных этим документом "секторальных" соглашений". "Большое значение придаем реализации проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2015-2017 годы, а также оказанию необходимой помощи в формировании доходной части бюджета республики", - добавил Путин. Он также подчеркнул, что важную роль на этом направлении призвана сыграть Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству. "Рассчитываю на поддержку ее деятельности с вашей стороны, а также на обеспечение должного контроля за эффективностью расходования средств, выделяемых из федерального бюджета РФ", - добавил российский президент.
Путин также подчеркнул, что особую актуальность приобретают совместные усилия по расширению международных связей Южной Осетии. "Считаем целесообразным и далее тесно координировать действия внешнеполитических ведомств наших стран, в том числе в рамках Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ в своей телеграмме подтвердил готовность к конструктивной работе с Бибиловым по двусторонней и региональной проблематике. "Уверен, что нам удастся обеспечить дальнейшее укрепление российско-югоосетинского партнерского взаимодействия во всех сферах на благо братских народов наших стран", - подчеркнул глава государства.
Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.