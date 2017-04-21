Эксперт назвала Фийона лучшим кандидатом в президенты Франции для Москвы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Избрание кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона на пост президента Франции было бы лучшим вариантом для Москвы. Такое мнение в разговоре с корр. ТАСС выразила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

По мнению Обичкиной, отношения России и Франции при Фийоне "могли бы наладиться и в вопросе смягчения санкций".

"Но в тоже время отношения между ЕС и Россией, даже если бы благодаря паре Путин-Фийон они были бы перезапущены, думаю, по-прежнему, характеризовались бы волнообразным развитием. Ничто никогда не бывает идеально", - полагает политолог.

При этом, по словам эксперта, более половины всех кандидатов в президенты Франции выступают за диалог с Москвой. "Что касается недавнего визита в Россию лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, то для нее это еще одна возможность подчеркнуть, что она будет действовать с позиции здравого смысла", - сказала политолог.

"Ле Пен не будет приносить интересы Франции, французских потребителей, французских производителей в угоду евроатлантической идеологии", - пояснила Обичкина.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. По данным последних опросов, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон в первом туре набирает 20% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 22%.