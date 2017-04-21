Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красноярский вице-губернатор: отзыв депутатов Горсовета Красноярска маловероятен

Политика
21 апреля, 16:42 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Прокуратура города требует отзыва 17 из 30 действующих депутатов Горсовета за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Отзыв 17 депутатов Горсовета Красноярска, которого добивается прокуратура города, маловероятен. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме рассказал руководитель администрации губернатора - первый вице-губернатор Сергей Пономаренко.

"Как сейчас складывается ситуация, не думаю, что полномочия депутатов будут прекращены. Горсовет работает в правомочном составе, и, думаю, в ближайшее время мы не увидим довыборов в красноярский Горсовет", - отметил вице- губернатор.

Отзыв за нарушения в декларациях

Как сообщалось ранее, прокуратура Красноярска требует отзыва 17 из 30 действующих депутатов Горсовета (списочный состав Горсовета 36 человек) за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год. Этот вопрос был вынесен на последнюю сессию Городского совета 18 апреля, но депутаты не проголосовали за повестку, и сессия не состоялась. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать депутатов провести сессию по данному вопросу.

По мнению Пономаренко, прокуратура действует в соответствии с законодательством. "Прокуратура действует строго в соответствии с законодательством, но, на мой взгляд, законодательство у нас в этой сфере весьма несовершенно. Если в отношении государственных и муниципальных служащих государство предусматривает разные виды ответственности - это и объявление взыскания и увольнение с госслужбы, в отношении выборных лиц предусмотрен один вид ответственности, - прекращение полномочий, что, на мой взгляд, неправильно. Если человек забыл указать сведения - счет, на котором нулевой баланс, и там давно ничего нет - конечно же, это его ошибка, тем не менее, не такая ошибка, которая должна приводить к прекращению полномочий депутата", - отметил Пономаренко.

Также первый вице-губернатор отметил, что практика, когда сами депутаты решают, отзывать своих коллег или не отзывать, неправильная. "Установлен факт коррупционного нарушения контролирующими органами - должен суд эти вопросы рассматривать. Прокуратура увидела, обратилась в суд, суд увидел, что есть вина того или иного депутата, и прекратил его полномочия. Так правильнее было бы поступить", - добавил Пономаренко.

Прецеденты отзыва депутатов

В декабре 2016 года Городской совет рассматривал дело сразу четырех народных избранников: Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования мандата лишился только одномандатник Суртаев.

Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на 5 лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия. Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками).

Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама