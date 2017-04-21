Красноярский вице-губернатор: отзыв депутатов Горсовета Красноярска маловероятен

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Отзыв 17 депутатов Горсовета Красноярска, которого добивается прокуратура города, маловероятен. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме рассказал руководитель администрации губернатора - первый вице-губернатор Сергей Пономаренко.

"Как сейчас складывается ситуация, не думаю, что полномочия депутатов будут прекращены. Горсовет работает в правомочном составе, и, думаю, в ближайшее время мы не увидим довыборов в красноярский Горсовет", - отметил вице- губернатор.

Отзыв за нарушения в декларациях

Как сообщалось ранее, прокуратура Красноярска требует отзыва 17 из 30 действующих депутатов Горсовета (списочный состав Горсовета 36 человек) за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год. Этот вопрос был вынесен на последнюю сессию Городского совета 18 апреля, но депутаты не проголосовали за повестку, и сессия не состоялась. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать депутатов провести сессию по данному вопросу.

По мнению Пономаренко, прокуратура действует в соответствии с законодательством. "Прокуратура действует строго в соответствии с законодательством, но, на мой взгляд, законодательство у нас в этой сфере весьма несовершенно. Если в отношении государственных и муниципальных служащих государство предусматривает разные виды ответственности - это и объявление взыскания и увольнение с госслужбы, в отношении выборных лиц предусмотрен один вид ответственности, - прекращение полномочий, что, на мой взгляд, неправильно. Если человек забыл указать сведения - счет, на котором нулевой баланс, и там давно ничего нет - конечно же, это его ошибка, тем не менее, не такая ошибка, которая должна приводить к прекращению полномочий депутата", - отметил Пономаренко.

Также первый вице-губернатор отметил, что практика, когда сами депутаты решают, отзывать своих коллег или не отзывать, неправильная. "Установлен факт коррупционного нарушения контролирующими органами - должен суд эти вопросы рассматривать. Прокуратура увидела, обратилась в суд, суд увидел, что есть вина того или иного депутата, и прекратил его полномочия. Так правильнее было бы поступить", - добавил Пономаренко.

Прецеденты отзыва депутатов

В декабре 2016 года Городской совет рассматривал дело сразу четырех народных избранников: Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования мандата лишился только одномандатник Суртаев.

Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на 5 лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия. Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками).

Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.