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Медведев подписал документ об укреплении международного арктического сотрудничества

Политика
21 апреля, 17:52 UTC+3
Подписанное соглашение направлено в том числе и на сотрудничество в области научных исследований, отметил премьер-министр
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МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ об укреплении международного арктического сотрудничества.

"Перед нашей встречей утвердил распоряжение правительства о подписании соглашения об укреплении международного арктического сотрудничества, это соглашение направлено на развитие международного гуманитарного сотрудничества, включая научные исследования", - сообщил председатель правительства на совещании, посвященном крупным проектам развития транспортной инфраструктуры на севере страны.

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