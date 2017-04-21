Медведев подписал документ об укреплении международного арктического сотрудничества

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МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ об укреплении международного арктического сотрудничества.
"Перед нашей встречей утвердил распоряжение правительства о подписании соглашения об укреплении международного арктического сотрудничества, это соглашение направлено на развитие международного гуманитарного сотрудничества, включая научные исследования", - сообщил председатель правительства на совещании, посвященном крупным проектам развития транспортной инфраструктуры на севере страны.