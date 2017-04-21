Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские наблюдатели за сутки зафиксировали в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона заявила о десяти инцидентах, из которых только три подтвердились. Об этом говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Дераа и Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано десять нарушений Единого соглашения в провинциях Хама, Дамаск, Дераа, Алеппо", - говорится в сообщении, где также указывается, что российские специалисты подтвердили три случая нарушения перемирия.

В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эс-Сандания-Эш-Шаркия провинции Эль- Кунейтра и Дейр-Дама провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1466.

За сутки под контроль правительственных войск перешли 3,5 кв. км территории, доведя общую площадь освобожденной территории до 3969 кв. км.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.