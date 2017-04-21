Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений режима перемирия в Сирии

Политика
21 апреля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Турецкая сторона зафиксировала десять нарушений
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские наблюдатели за сутки зафиксировали в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона заявила о десяти инцидентах, из которых только три подтвердились. Об этом говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Дераа и Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано десять нарушений Единого соглашения в провинциях Хама, Дамаск, Дераа, Алеппо", - говорится в сообщении, где также указывается, что российские специалисты подтвердили три случая нарушения перемирия.

В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эс-Сандания-Эш-Шаркия провинции Эль- Кунейтра и Дейр-Дама провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1466.

За сутки под контроль правительственных войск перешли 3,5 кв. км территории, доведя общую площадь освобожденной территории до 3969 кв. км.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама