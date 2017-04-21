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В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой

Политика
21 апреля, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Россия укрепляет границу с КНДР, стягивая туда военную технику
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перемещение подразделений, которое в СМИ объясняли стягиванием российских войск к границе с КНДР, является плановым - военные возвращаются с учений в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Восточного военного округа Александр Гордеев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Россия укрепляет границу с КНДР, стягивает туда военную технику. В качестве доказательства было, в частности, опубликовано видео, на котором запечатлен железнодорожный состав с бронетехникой.

"Задействованы была практически вся система ПВО Восточного военного округа. В ходе учений по управлению группировками ПВО и авиации было проведено около 300 ракетных пусков. Соответственно, это плановые мероприятия. Это учение пошло в зачет контрольной проверки за зимний период, и сейчас подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации", - заявил Гордеев.

Он рассказал, что контрольная проверка за зимний период обучения началась 3 апреля и завершится 29 апреля. "Только за первый этап были подняты более 80 соединений и воинских частей округа, проведено 22 учения различных уровней. Сейчас идет второй этап проверки с подъемом соединений и воинских частей по тревоге, совершением маршей на штатной технике, в том числе железнодорожным транспортом, на полигоны, где войскам предстоит выполнить задачи по предназначению", - рассказал Гордеев, напомнив, что перемещение техники на большие расстояния для выполнения задач в незнакомых условиях - "это нормальная практика последних лет для Вооруженных сил РФ".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР, объяснив это тем, что вопросы дислокации, передислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных вопросов. Он подчеркнул, что "любая страна в выстраивании собственной безопасности реагирует на изменение международной ситуации".

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